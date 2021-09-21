"Интер" победил "Фиорентину" Кокорина

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 3:1.

Победу миланцам принесли голы Маттео Дармиана, Эдина Джеко и Ивана Перишича. В составе хозяев отличился Риккардо Соттиль. Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

"Интер", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с девятью очками осталась на шестой позиции.

"Фиорентина" Флоренция – "Интер" Милан - 1:3 (1:0)

Голы: Соттиль, 23 - 1:0, Дармиан, 52 - 1:1, Джеко, 55 - 1:2, Перишич, 87 - 1:3

"Фиорентина": Дронговски, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Кальехон, 84), Данкан (Кокорин, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Бенасси (Одриосола, 66), Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 74).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Барелла (Весино, 70), Джеко (Санчес, 70), Мартинес (Димарко, 83).

Удаление: Гонсалес (78).

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