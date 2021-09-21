"Интер" победил "Фиорентину" Кокорина
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 3:1.
Победу миланцам принесли голы Маттео Дармиана, Эдина Джеко и Ивана Перишича. В составе хозяев отличился Риккардо Соттиль. Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.
"Интер", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с девятью очками осталась на шестой позиции.
"Фиорентина" Флоренция – "Интер" Милан - 1:3 (1:0)
Голы: Соттиль, 23 - 1:0, Дармиан, 52 - 1:1, Джеко, 55 - 1:2, Перишич, 87 - 1:3
"Фиорентина": Дронговски, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Кальехон, 84), Данкан (Кокорин, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Бенасси (Одриосола, 66), Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 74).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Барелла (Весино, 70), Джеко (Санчес, 70), Мартинес (Димарко, 83).
Удаление: Гонсалес (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17