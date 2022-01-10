"Интер" победил "Лацио" и возглавил Серию А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле обыграл римский "Лацио" со счетом 2:1.

Победу миланцам принесли голы Алессандро Бастони и Милана Шкриньяра. В составе гостей отличился Чиро Иммобиле.

"Интер", набрав 49 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 32 очками остался на восьмой позиции.

"Интер" – "Лацио" - 2:1 (1:1)

Голы: Бастони, 30 - 1:0, Иммобиле, 35 - 1:1, Шкриньяр, 67 - 2:1

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 82), Брозович, Гальярдини, Барелла (Видаль, 82), Санчес (Корреа, 73), Мартинес (Джеко, 73).

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Ладзари, 80), Раду, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 68), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 68), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60).

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