"Интер" победил "Верону и возглавил Серию А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде обыграл "Верону" со счетом 3:1.
На 15-й минуте счет открыл Иван Илич, но в начале второго тайма равновесие восстановил Лаутаро Мартинес. В концовке встречи дубль сделал Хоакин Корреа.
"Интер", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с нулем очков занимает 19-ю позицию.
"Верона" – "Интер" - 1:3 (1:0)
Голы: Илич, 15 - 1:0, Мартинес, 47 - 1:1, Корреа, 83 - 1:2, Корреа, 90+4 - 1:3
"Верона": Монтипо, Фараони (Шутало, 75), Чеккерини (Казале, 53), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 75), Лазович, Дзакканьи, Онгла (Тамез, 74), Илич, Барак, Канчельери (Лазанья, 62).
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 66), Брозович (Видаль, 66), Чалханоглу (Весино, 87), Барелла, Джеко (Сенси, 87), Мартинес (Корреа, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17