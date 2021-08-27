"Интер" победил "Верону и возглавил Серию А

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"Интер" победил "Верону и возглавил Серию А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде обыграл "Верону" со счетом 3:1.

На 15-й минуте счет открыл Иван Илич, но в начале второго тайма равновесие восстановил Лаутаро Мартинес. В концовке встречи дубль сделал Хоакин Корреа. 

"Интер", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с нулем очков занимает 19-ю позицию.

"Верона" – "Интер" - 1:3 (1:0)
Голы: Илич, 15 - 1:0, Мартинес, 47 - 1:1, Корреа, 83 - 1:2, Корреа, 90+4 - 1:3

"Верона": Монтипо, Фараони (Шутало, 75), Чеккерини (Казале, 53), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 75), Лазович, Дзакканьи, Онгла (Тамез, 74), Илич, Барак, Канчельери (Лазанья, 62).

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 66), Брозович (Видаль, 66), Чалханоглу (Весино, 87), Барелла, Джеко (Сенси, 87), Мартинес (Корреа, 74).

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