"Интер" побеждает "Челси" и завершает Международный кубок чемпионов со стопроцентным результатом
Английский "Челси" и итальянский "Интер" завершали выступления на Международном кубке чемпионов очным поединком. Мотивации на игру хватало у обеих команд. Лондонцы готовятся к официальному старту сезона, который для них начнется с матча за Суперкубок Англии. Миланцы же имели возможность завершить турнир со стопроцентным показателем, что сможет повторить лишь "Барселона".
Номинальные гости уже с первых минут обозначили свое желание забить. Кандрева прорвался по правому флангу и проверил Куртуа на надежность – Тибо не сплоховал. Однако в дальнейшем создать остроту ни той, ни другой команды не удавалось. Борьба преимущество шла за центр поля, а когда игрокам и удавалось приблизиться к воротам соперника, эпизод, как правило, заканчивался дальним и неточным ударом.
На фоне такой игры всплеск игры "Челси" на исходе получаса можно назвать отличным моментом. Виллиан опасно пробивал после розыгрыша углового, но мяч срикошетил от защитника и приземлился на сетку ворот.
Возможно, так без голов и завершился бы первый тайм, если бы арбитр встречи Сингх не проявил благосклонность к "Интеру". На 45-й минуте Борха забросил мяч на ход Йоветичу, Аспиликуэта чисто выбил мяч у нападающего "нерадзурри", после чего корпусом завалил Стевана на газон. Арбитр посчитал, что имело место нарушение правил, и назначил пенальти. Хотя видеоповторы говорили об обратном. Сам Йоветич и вызвался его исполнять, но с первого раза не смог переиграть Куртуа. Лишь добив мяч, Стеван вывел свою команду вперед – 0:1.
А вот после перерыва игра смотрелась намного интереснее. "Интеру" удалось забить уже на 13-й секунде, но гол был справедливо отменен. Йоветич оказался в офсайде. Ответ "Челси" последовал через несколько минут. Батшуайи пробивал в дальний угол, но совсем немного не попал в створ.
А на 53-й минуте подопечные Лучано Спалетти удвоила результат. В ходе быстрой атаки Перишич вошел в штрафную площадку по левому флангу и безошибочно пробил низом в дальний угол. Куртуа не выручил – 0:2.
Теперь чемпиону Англии нужно было в корне менять ситуацию на поле, чтобы отыграться. Но сделать это было сложно, "нерадзурри" оборонялись хорошо. Более того, в одной из контратак "Интер" и вовсе мог снять все вопросы о победителе. Перишич прибежал в штрафную площадку, уложил на газон защитника и отдал на Кондогбию, но Жоффрей не смог переиграть голкипера лондонцев.
А затем случился один из самых курьезных голов турнира. Кондогбиа, отпасовывая мяч своему голкиперу, сделал это таким образом, что Паделли не успел вернуться в створ, и мяч, посланный с 40 метров, влетел точно в угол – 1:2.
У команды Антонио Конте появился реальный шанс спасти встречу. Концовку матча игроки "Челси" провели в атаках. На 87-й минуте "аристократам" все же удалось отличиться после удара Батшуайи, но арбитр в этом эпизоде, как показал повтор, ошибочно зафиксировал офсайд.
Таким образом "Интер" сохранил победный счет и завершил турнир со стопроцентным результатом, чем удивил, наверное, многих любителей футбола.
"Челси" – "Интер" – 1:2
Голы: Йоветич, 45+3 – 0:1. Перишич, 53 – 0:2. Кондогбиа, 74, в свои ворота – 1:2.
"Челси: Куртуа, Аспиликуэта (Куэвас, 89), Мозес (Кларк-Салтер, 89), Алонсо (Рюдигер, 53), Кэхилл (Томори, 89), Давид Луис, Канте (Скотт, 89), Фабрегас (Пашалич, 89), Виллиан (Мусонда, 65), Мората (Бога, 65), Батшуайи (Реми, 89).
"Интер": Паделли, Шкриньяр, Нагатомо (Ансальди, 71), Миранда (Мурильо, 71), Д’Амброзио (Раноккия, 90+2), Перишич (Габриэл, 71), Кандрева (Кондогбиа, 58), Борха (Вальетти, 77), Брозович (Эдер, 71), Гальярдини, Йоветич (Жоау Мариу, 58).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24