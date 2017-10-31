"Интер" побеждает "Верону" и возвращает себе второе место в таблице Серии А
Поздним вечером на севере Италии "Верона" и "Интер" закрывали программу 11-го тура Серии А. Перед этой встречей команды находились на разных полюсах турнирной таблицы. Хозяева располагались на второй строчке, но только снизу, ну а миланцы в случае победы могли вернуть себе номинальное второе место.
Первые минуты поединка прошли с небольшим территориальным преимуществом гостей, что не стало неожиданностью. Первую скрипку в ряде атак ансамбля Лучано Спалетти играл Кандрева, однако этим выпадам не хватало завершения. А вот первый же по настоящему опасный выход вперед в исполнении хозяев поля вполне мог закончиться голом, однако Черчи плохо распорядился пасом Ромуло, пробив из пределов штрафной в защитника миланцев.
Что интересно, "мастифы" и в дальнейшем с удовольствием ходили в атаку, так что игра проходила на встречных курсах. Только ближе к исходу получаса игры "нерадзурри" плотно взялись за дело, все чаще и чаще угрожая воротам Николаса. В одном из эпизодов хорошо с острого угла пробивал Вечино, но голкипер "Вероны" справился в этом моменте. А вот атака гостей на 36-й минуте закончилась взятием ворот. Кандрева беспрепятственно прошел правым флангом и сделал навес в район вратарской. А там два центральных защитника "мастифов" потеряли из вида Валро, и Борха в касание на дальней штанге переправил мяч в сетку – 0:1.
До конца первого тайма игроки "Интера" спокойно довели дело до логического завершения, не дав сопернику ни единого шанса.
Второй тайм начался несколько сумбурно. В игру соперники возвращались через большой брак в передачах. Организовать что-либо стоящее у игроков обеих команд не получалось, поэтому при первой же возможности наносились удары издалека. Так в составе "нерадзурри" целился Перишич, а у хозяев пример с него взял Черчи – в обоих случаях мяч полетел выше ворот.
А на 57-й минуте случился забавный эпизод. Ханданович выходил на край штрафной за мячом, но в борьбе с Черчи снаряд не достал, зато коснулся игрока команды соперника. Алессио немного подыграл, рухнув на газон, но арбитр дал возможность продолжить игру. Только во время ближайшей паузы Гавилуччи попросил видеоповтор, и после того, как сам просмотрел эпизод, указал на "точку". Пробивать пенальти у "Вероны" пошел Паццини, появившийся на поле всего несколькими секундами ранее, и не сплоховал – 1:1.
"Интеру" нужно было в срочном порядке активизироваться, ведь с каждой следующей минутой забить гол было бы сложнее. Команда Лучано Спалетти это прекрасно понимали, и уже через три минуты могли выйти вперед. Кандрева навесил на ближнюю штангу, где Шкриньяр опередил всех и ударом головой проверил на прочность перекладину ворот Николаса. А спустя еще несколько минут миланцы заработали угловой, после розыгрыша которого и вышли вперед. В результате навеса защитники "Вероны" смогли выиграть воздух, но мяч отлетел на линию штрафной, откуда Перишич мощным ударом отправил сферу под перекладину – 1:2.
Хозяева из последних сил бросились отыгрываться, и в одной из атак были близки к этому. Совершенно свободный Фарес получил мяч на левом углу штрафной и выполнил острейший прострел вдоль ворот, до которого ни Паццини, ни Черчи добраться не сумели.
"Интер" довел дело до победы, вернувшись на второе место в турнирной таблице Серии А.
"Верона" – "Интер" – 1:2
Гол: Валеро, 36 – 0:1. Паццини, 59, с пенальти – 1:1. Перишич, 67 – 1:2.
"Верона": Николас, Эрто, Караччоло, Супрайен, Ромуло, Верде, Беса (Сукулини, 64), Фоссати, Фарес, Черчи (Ву, 79), Кин (Паццини, 58).
"Интер": Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Гальярдини, Вечино, Кандрева (Брозович, 74), Перишич, Валеро (Канселу, 79), Икарди (Эдер, 86).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Верона" – "Интер" – 1:2 (обзор)
опрос
главное
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
-
Последний шанс на выход в плей-офф: ЦСКА едет в гости к "Базелю"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"
-
"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛ
-
Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"
-
Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"
-
Девич: "После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился"
-
Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"
-
Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"
-
Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"
-
Бенитес: "Я очень разочарован поражением"
-
На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
"Интер" выдал лучший старт в Серии А в своей истории
-
Эмери: "Мы уважаем всех соперников"
-
Уволен главный тренер сборной Израиля Леви
-
Жезуш: "Нам есть что противопоставить "Ювентусу"
-
Симеоне: "Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира"
-
"Ахмат" подтвердил отставку Кононова
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|11
|31
|2
|Интер Милан
|11
|29
|3
|Ювентус
|11
|28
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
|19
|Хеллас Верона
|11
|6
|20
|Беневенто
|11
|0