"Интер" побеждает "Верону" и возвращает себе второе место в таблице Серии А

Поздним вечером на севере Италии "Верона" и "Интер" закрывали программу 11-го тура Серии А. Перед этой встречей команды находились на разных полюсах турнирной таблицы. Хозяева располагались на второй строчке, но только снизу, ну а миланцы в случае победы могли вернуть себе номинальное второе место.

Первые минуты поединка прошли с небольшим территориальным преимуществом гостей, что не стало неожиданностью. Первую скрипку в ряде атак ансамбля Лучано Спалетти играл Кандрева, однако этим выпадам не хватало завершения. А вот первый же по настоящему опасный выход вперед в исполнении хозяев поля вполне мог закончиться голом, однако Черчи плохо распорядился пасом Ромуло, пробив из пределов штрафной в защитника миланцев.

Что интересно, "мастифы" и в дальнейшем с удовольствием ходили в атаку, так что игра проходила на встречных курсах. Только ближе к исходу получаса игры "нерадзурри" плотно взялись за дело, все чаще и чаще угрожая воротам Николаса. В одном из эпизодов хорошо с острого угла пробивал Вечино, но голкипер "Вероны" справился в этом моменте. А вот атака гостей на 36-й минуте закончилась взятием ворот. Кандрева беспрепятственно прошел правым флангом и сделал навес в район вратарской. А там два центральных защитника "мастифов" потеряли из вида Валро, и Борха в касание на дальней штанге переправил мяч в сетку – 0:1.

До конца первого тайма игроки "Интера" спокойно довели дело до логического завершения, не дав сопернику ни единого шанса.

Второй тайм начался несколько сумбурно. В игру соперники возвращались через большой брак в передачах. Организовать что-либо стоящее у игроков обеих команд не получалось, поэтому при первой же возможности наносились удары издалека. Так в составе "нерадзурри" целился Перишич, а у хозяев пример с него взял Черчи – в обоих случаях мяч полетел выше ворот.

А на 57-й минуте случился забавный эпизод. Ханданович выходил на край штрафной за мячом, но в борьбе с Черчи снаряд не достал, зато коснулся игрока команды соперника. Алессио немного подыграл, рухнув на газон, но арбитр дал возможность продолжить игру. Только во время ближайшей паузы Гавилуччи попросил видеоповтор, и после того, как сам просмотрел эпизод, указал на "точку". Пробивать пенальти у "Вероны" пошел Паццини, появившийся на поле всего несколькими секундами ранее, и не сплоховал – 1:1.

"Интеру" нужно было в срочном порядке активизироваться, ведь с каждой следующей минутой забить гол было бы сложнее. Команда Лучано Спалетти это прекрасно понимали, и уже через три минуты могли выйти вперед. Кандрева навесил на ближнюю штангу, где Шкриньяр опередил всех и ударом головой проверил на прочность перекладину ворот Николаса. А спустя еще несколько минут миланцы заработали угловой, после розыгрыша которого и вышли вперед. В результате навеса защитники "Вероны" смогли выиграть воздух, но мяч отлетел на линию штрафной, откуда Перишич мощным ударом отправил сферу под перекладину – 1:2.

Хозяева из последних сил бросились отыгрываться, и в одной из атак были близки к этому. Совершенно свободный Фарес получил мяч на левом углу штрафной и выполнил острейший прострел вдоль ворот, до которого ни Паццини, ни Черчи добраться не сумели.

"Интер" довел дело до победы, вернувшись на второе место в турнирной таблице Серии А.

"Верона" – "Интер" – 1:2

Гол: Валеро, 36 – 0:1. Паццини, 59, с пенальти – 1:1. Перишич, 67 – 1:2.

"Верона": Николас, Эрто, Караччоло, Супрайен, Ромуло, Верде, Беса (Сукулини, 64), Фоссати, Фарес, Черчи (Ву, 79), Кин (Паццини, 58).

"Интер": Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Гальярдини, Вечино, Кандрева (Брозович, 74), Перишич, Валеро (Канселу, 79), Икарди (Эдер, 86).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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