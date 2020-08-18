"Интер" побил 90-летний рекорд клуба

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"Интер" побил 90-летний рекорд клуба

Миланский "Интер" забил 111 голов в нынешнем сезоне, побив 90-летний рекорд клуба.

Футболисты миланского клуба 81 раз поразили ворота соперников в чемпионате Италии, забили семь мячей в Кубке Италии, 10 раз отличились в Лиге Чемпионов и 13 раз забили в Лиге Европы. Это лучший результат клуба с сезона-1929/1930.

Напомним, что "Интер" вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с "Севильей". В чемпионате Италии "нерадзурри" заняли второе место, а в национальном кубке дошли до полуфинала.

Не пропустите: "Интер" хочет вернуть Перишича. | http://soccernews.ru
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