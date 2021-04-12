"Интер" побил рекорд "Милана" в Серии А

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"Интер" побил рекорд "Милана" в Серии А

Фото твиттер "Интера"

"Интер" превзошёл достижение "Милана", установленное 31 год назад.

"Нерадзурри" выиграли все 11 матчей во втором круге Серии А, что ранее не удавалось ни одной команде.

Лучшим результатом итальянского чемпионата до этого было 10 побед подряд с начала второго круга в исполнении "Милана" (сезон 1989/90).

"Интер" лидирует в текущем розыгрыше Кальчо, набрав 74 очка в 30 турах.

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