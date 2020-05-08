"Интер" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Интер" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Миланский "Интер" стал очередным претендентом на защитника "Баварии" Давида Алабу, сообщает Sport1.

По информации источника, "нерадзурри" готовы побороться за звёздного австрийца с "Реалом" и "Барселоной".

На подписании 27-летнего фулбека настаивает главный тренер итальянской команды Антонио Конте, который интересовался им ещё во времена работы в "Челси".

В текущем сезоне Алаба провёл за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 52 миллиона евро.

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