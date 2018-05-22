"Интер" подготовил новый контракт для Икарди

Миланский "Интер" подготовил новый контракт для своего ведущего форварда Мауро Икарди, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "нерадзурри" желают продлить сотрудничество с 25-летним нападающим до лета 2022-го года. По новому соглашению, оклад аргентинца должен будет вырасти до 6-ти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер".

Напомним, Перес определил Икарди в качестве альтернативы Гризманну. | soccernews.ru