"Интер" подготовил новый контракт для Икарди

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"Интер" подготовил новый контракт для ИкардиМиланский "Интер" подготовил новый контракт для своего ведущего форварда Мауро Икарди, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "нерадзурри" желают продлить сотрудничество с 25-летним нападающим до лета 2022-го года. По новому соглашению, оклад аргентинца должен будет вырасти до 6-ти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер".

Напомним, Перес определил Икарди в качестве альтернативы Гризманну. | soccernews.ru

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