"Интер" подписал 38-летнего голкипера
Фото твиттер "Интера"
Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Кротоне" Алекса Кордаца.
Пока неизвестно, платили ли "нерадзурри" за трансфер 38-летнего стража ворот, либо он сменил команду на правах свободного агента.
Контракт между "Интером" и голкипером заключен до июня 2022 года.
В прошлом сезоне Кордац сыграл за "Кротоне" 36 матчей и пропустил 91 гол.
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