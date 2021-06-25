"Интер" подписал 38-летнего голкипера

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"Интер" подписал 38-летнего голкипера

Фото твиттер "Интера"

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Кротоне" Алекса Кордаца.

Пока неизвестно, платили ли "нерадзурри" за трансфер 38-летнего стража ворот, либо он сменил команду на правах свободного агента.

Контракт между "Интером" и голкипером заключен до июня 2022 года.

В прошлом сезоне Кордац сыграл за "Кротоне" 36 матчей и пропустил 91 гол.

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