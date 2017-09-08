"Интер" подписал контракт с PES 18

Миланский "Интер" заключил партнерское соглашение с компанией Konami, которая является разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018.

Благодаря этому лидеры "нерадзурри" Мауро Икарди, Роберто Гальярдини, Эдер и Антонио Кандрева будут особенно проработаны в игре. Для них будет разработан особенный стиль их движений.

Видео: "Интер" в PES 2018.

Кроме того в игре детально воспроизведут стадион "Сан-Сиро", на фанаты миланцев будет распевать реалистичные кричалки.

В игру также будут добавлены бывшие игроки "Интера" Хавьер Дзанетти, Деян Станкович и Франческо Тольдо.

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