"Интер" подписал нападающего "Лацио"
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
"Интер" Милан на своем официальном сайте объявил о подписании аргентинского нападающего "Лацио" Хоакина Корреа.
Сделка оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа в 2022 году за 30 миллионов евро. За годичную аренду аргентинца "неррадзурри" заплатят 5 миллионов.
Напомним, что ранее "Интер" продал Ромелу Лукаку в "Челси" за 115 миллионов евро и Ашрафа Хакими в ПСЖ за 70 миллионов.
Также не пропустите: "Тоттенхэм" может приобрести хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Барриос поделился ожиданиями от Лиги чемпионов
-
Эмре Мор покинул "Сельту"
-
"Рубин" не может зарегистрировать новичков
-
Ла Лига договорилась с клубами не отпускать игроков в сборные КОНМЕБОЛ
-
"Интер" подписал нападающего "Лацио"
-
"Тоттенхэм" может приобрести хавбека "Ювентуса"
-
Шварц поделился мнением об игре "Локомотива"
-
1
Алиссон хочет выиграть все трофеи в новом сезоне
-
Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"
-
Источник: Мбаппе завтра станет игроком "Реала"
-
Сборная Испании необычно огласила заявку команды на матчи квалификации к ЧМ-2022 (видео)
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Райсу
-
"Краснодар" нацелился на форварда "Гремио"
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Дембеле
-
Агент Головина прокомментировал вылет "Монако" из Лиги Чемпионов
-
Кафанов назвал трёх лучших вратарей Европы
-
"Фиорентина" ищет замену для Кокорина
-
Отец и юрист Мбаппе не сошлись во мнении касательно будущего игрока
-
"Челси" презентовал новую третью форму
-
Семак поделился ожиданиями от игры с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17