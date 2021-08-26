"Интер" подписал нападающего "Лацио"

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

"Интер" Милан на своем официальном сайте объявил о подписании аргентинского нападающего "Лацио" Хоакина Корреа.

Сделка оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа в 2022 году за 30 миллионов евро. За годичную аренду аргентинца "неррадзурри" заплатят 5 миллионов.

Напомним, что ранее "Интер" продал Ромелу Лукаку в "Челси" за 115 миллионов евро и Ашрафа Хакими в ПСЖ за 70 миллионов.

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