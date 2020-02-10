"Интер" подпишет экс-вратаря сборной Италии из-за травмы Хандановича

Миланский "Интер" близок заключения контракта с вратарем Эмилиано Вивиано, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, "Интер" предложил голкиперу контракт до лета 2020 года с возможность продления. В ближайшее время Вивиано пройдет медицинское обследование для миланского клуба. Он является свободным агентом, поэтому достанется миланцам бесплатно.

"Интер" был вынужден выйти на рынок из-за травмы основного голкипера Самира Хандановича.

34-летний Вивиано ранее уже выступал за "Интер" в сезоне-2011/12, но не провел за клуб ни одного матча. Также он играл за "Чезену", "Брешию", "Болонью", "Палермо", "Фиорентину", "Арсенал", "Сампдорию", "Спортинг" и СПАЛ. За сборную Италии сыграл шесть матчей.

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