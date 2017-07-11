"Интер" подтвердил переход Валеро

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"Интер" подтвердил переход Валеро
Испанский полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро перешел в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро и она может увеличиться еще на полтора миллиона за счет бонусов. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с миланским клубом контракт до лета 2020 года.

32-летний Валеро выступал за "Фиорентину" с 2012 года, провел за клуб 211 матчей, забил 17 голов и отдал 42 результативные передачи. Ранее играл за "Мальорку", "Вест Бромвич" и "Вильярреал". За сборную Испании сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

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