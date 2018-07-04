"Интер" подтвердил трансфер Лаутаро Мартинеса

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"Интер" подтвердил трансфер Лаутаро Мартинеса

Миланский "Интер" подтвердил трансфер нападающего "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" зарегистрировали переход 20-летнего аргентинца в Серии А.

Сумма сделки составила 25 миллионов евро, также аргентинский клуб получит 10 процентов от последующей перепродажи форварда. В ближайшее время о трансфере Мартинеса будет объявлено официально.

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