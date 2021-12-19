"Интер" пока не может договориться с Перишичем о новом контракте
Фото: инстаграм Перишича/Автор неизвестен
Хорватский хавбек миланского "Интера" Иван Перишич может пролонгировать соглашение с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, руководство "нерадзурри" уже в январе планирует обсудить с агентом футболиста продление крнтракта, так как нынешнее соглашение рассчитано всего до конца текущего сезона.
Отмечается, что "Интер" готов дать Перишичу контракт до 2024 года с окладом в 4 миллиона евро, однако сам футболист хочет зарабатывать как минимум пять миллионов.
В нынешнем сезоне Перишич сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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|4
|Аталанта
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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|27
|17