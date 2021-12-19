"Интер" пока не может договориться с Перишичем о новом контракте

Фото: инстаграм Перишича/Автор неизвестен

Хорватский хавбек миланского "Интера" Иван Перишич может пролонгировать соглашение с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, руководство "нерадзурри" уже в январе планирует обсудить с агентом футболиста продление крнтракта, так как нынешнее соглашение рассчитано всего до конца текущего сезона.

Отмечается, что "Интер" готов дать Перишичу контракт до 2024 года с окладом в 4 миллиона евро, однако сам футболист хочет зарабатывать как минимум пять миллионов.

В нынешнем сезоне Перишич сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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