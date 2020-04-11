"Интер" пока не определился с будущим Икарди
Будущее нападающего Мауро Икарди находится в подвешенном состоянии.
Скандальный аргентинец текущий сезон проводит в аренде в ПСЖ и парижский клуб готов его выкупить за 70 миллионов евро, однако сам футболист хочет вернуться в Италию.
Между тем, миланский "Интер", которому принадлежат права на форварда, пока не определился, что с ним делать.
"Не знаю, вернётся ли Икарди. Мы пока не обсуждали трансферные вопросы. Учитывая то, с какой проблемой столкнулся весь мир, сейчас главная тема - здоровье. После у нас будет возможность подумать о других вещах", - заявил вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти.
В Италии интерес к Икарди проявляют "Милан", "Наполи" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16