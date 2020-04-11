"Интер" пока не определился с будущим Икарди

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"Интер" пока не определился с будущим Икарди

Будущее нападающего Мауро Икарди находится в подвешенном состоянии.

Скандальный аргентинец текущий сезон проводит в аренде в ПСЖ и парижский клуб готов его выкупить за 70 миллионов евро, однако сам футболист хочет вернуться в Италию.

Между тем, миланский "Интер", которому принадлежат права на форварда, пока не определился, что с ним делать.

"Не знаю, вернётся ли Икарди. Мы пока не обсуждали трансферные вопросы. Учитывая то, с какой проблемой столкнулся весь мир, сейчас главная тема - здоровье. После у нас будет возможность подумать о других вещах", - заявил вице-президент "нерадзурри" Хавьер Дзанетти.

В Италии интерес к Икарди проявляют "Милан", "Наполи" и "Ювентус".

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