"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21
"Интер" показал новую гостевую форму на сезон-2020/21.
Основной цвет комплекта - белый с черными и синими вертикальными и горизонтальными линиями, которые образуют рисунок в виде квадратов.
| MAGLIA— Inter (@Inter) July 20, 2020
Once again Inter and Milano meet at the crossroads. A new path is beginning#MadeOfMilano #AwayKit pic.twitter.com/Ui3aISf8TM
"Интре" назвал свою форму захватывающей и оригинальной, выполненной в традиционном стиле команды. Стиль выполнен в 1980-х годах.
А еще: "Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче Серии А| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17