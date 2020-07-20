"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21

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"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21

"Интер" показал новую гостевую форму на сезон-2020/21.

Основной цвет комплекта - белый с черными и синими вертикальными и горизонтальными линиями, которые образуют рисунок в виде квадратов.

"Интре" назвал свою форму захватывающей и оригинальной, выполненной в традиционном стиле команды. Стиль выполнен в 1980-х годах.

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