"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21

"Интер" показал новую гостевую форму на сезон-2020/21.

Основной цвет комплекта - белый с черными и синими вертикальными и горизонтальными линиями, которые образуют рисунок в виде квадратов.

Once again Inter and Milano meet at the crossroads. A new path is beginning