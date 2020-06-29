"Интер" показал лучший результат по набранным очкам в 28 турах Серии А за последние 11 лет

Миланский "Интер" набрал 61 очко в 28 турах текущего розыгрыша итальянской Серии А.

Как сообщает Stats Foot, это лучший результат "нерадзурри" за указанный отрезок сезона за последние 11 лет.

Стоит отметить, что в сезоне 2008/08 "Интер" в итоге стал чемпионом, а сейчас занимает только третье место в турнирной таблице.

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