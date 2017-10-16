"Интер" показал лучший старт в Серии А за последние 15 лет

"Интер" обыграл "Милан" (3:2) в матче 8-го тура и набрал 22 очка, что стало лучшим показателем команды за последние 15 лет.

В последний раз подобный результат "Интер" показывал в сезоне-2002/03, по итогам которого он занял второе место в турнире. | http://soccernews.ru