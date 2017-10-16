"Интер" показал лучший старт в Серии А за последние 15 лет
"Интер" обыграл "Милан" (3:2) в матче 8-го тура и набрал 22 очка, что стало лучшим показателем команды за последние 15 лет.
В последний раз подобный результат "Интер" показывал в сезоне-2002/03, по итогам которого он занял второе место в турнире. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
главное
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ
-
Хлеба и зрелищ: "Манчестер Сити" против "Наполи"
-
Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА
Лента новостей
-
Жардим: "Невозможно быть чемпионами Франции каждый год"
-
Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов
-
Фостер получил травму во время игры с сыном
-
"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро
-
Ван Бронкхорст рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Шахтером"
-
Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Зидан: "Матчи с "Тоттенхэмом" - своеобразные финалы"
-
Хамшик о матче с "Манчестер Сити": "Нас ждёт интересное испытание"
-
Орлов высказался о кризисе в игре Смолова
-
Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"
-
"Мальме" стал чемпионом Швеции
-
Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ
-
Конте требует купить нового форварда
-
Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча"
-
Широков: "Не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре"
-
Роуз и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"
-
Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"
-
Роналду советует Пересу купить Рэшфорда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|8
|24
|2
|Интер Милан
|8
|22
|3
|Лацио
|8
|19
|4
|Ювентус
|8
|19
|5
|Рома
|7
|15
|6
|Сампдория
|7
|14
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кьево
|8
|12
|10
|Милан
|8
|12
|11
|Фиорентина
|8
|10
|12
|Аталанта
|8
|9
|13
|Кальяри
|8
|6
|14
|Кротоне
|8
|6
|15
|Хеллас Верона
|8
|6
|16
|Удинезе
|8
|6
|17
|Дженоа
|8
|5
|18
|Сассуоло
|8
|5
|19
|СПАЛ
|8
|5
|20
|Беневенто
|8
|0