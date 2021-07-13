"Интер" показал новую домашнюю форму. В ней есть элементы змеи (видео)

Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Пресс-служба миланского "Интера" показала новую домашнюю форму клуба на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционно черно-синих цветах, но в ней есть элементы имитирующие змею, которая является символом клуба.

В прошлом сезоне "Интер" впервые за последние 10 лет стал чемпионом Италии. Впрочем, в межсезонье клуб покинул главный тренер Антонио Конте. Новым наставником "нерадзурри" стал Симоне Индзаги.

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