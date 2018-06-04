"Интер" получил предложение по Шкриньяру

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"Интер" получил предложение по Шкриньяру

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику "Интера" Милану Шкриньяру.

Как сообщает Tuttosport, манкунианцы оценили игрока в 53 миллиона евро. Отметим, что "нерадзурри" может пойти на продажу футболиста из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что в услугах Шкриньяра также заинтересованы "Атлетико", "Барселона" и "Реал".

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