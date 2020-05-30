"Интер" получит от ПСЖ 15 миллионов евро за перепродажу Икарди в итальянский клуб

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"Интер" получит от ПСЖ 15 миллионов евро за перепродажу Икарди в итальянский клуб

"Интер" согласовал с ПСЖ продажу нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает Goal.com, "нерадзурри" получит от ПСЖ 15 миллионов евро, если парижане перепродадут аргентинца в другой итальянский клуб. Напомним, что в услугах Икарди были заинтересованы "Наполи" и "Ювентус".

Ранее сообщалось, что трансфер Икарди обойдется ПСЖ в 50 миллионов евро плюс 7 миллионов бонусами.

Икарди провел за ПСЖ 31 игру, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

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