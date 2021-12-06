"Интер" понес серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

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"Интер" понес серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Хоакина Корреа/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Хоакин Корреа не сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов c мадридским "Реалом", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, у футболиста повреждение сгибателей бедра. Эту травму он получил в матче 16-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (3:0).

Матч "Реал" - "Интер" состоится 7 декабря, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 27-летний Корреа провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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