"Интер" пополнился защитником Бастони и форвардом Карамо

Защитник "Аталанты" Алессандро Бастони и нападающий "Кана" Янн Карамо и стали игроками "Интера", сообщает официальный сайт клуба.

Бастони обошелся миланскому клубу в 8 миллионов евро. Сразу после оформления сделки футболист был отдан "Аталанте" в аренду до лета 2019 года. Что касается Карамо, то его "нерадзурри" взяли в аренду на два года с правом выкупа.

18-летний Бастони выступал за "Аталанту" с 2016 года и провел за клуб 3 матча. Сыграл 3 поединка за юношескую сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

19-летний Карамо выступал за "Кан" с 2015 года, провел за клуб 36 матчей и забил 5 голов. Сыграл 2 матча за молодежную сборную Франции и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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