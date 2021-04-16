"Интер" попытается переманить игрока ПСЖ

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"Интер" попытается переманить игрока ПСЖ

Фото инстаграм Алессандро Флоренци

Правый защитник ПСЖ Алессандро Флоренци может сменить команду во время летнего трансферного окна.

В сентябре прошлого года парижский клуб арендовал футболиста у "Ромы" с правом выкупа за 9 миллионов евро. Однако до сих пор французы не активировали опцию. 

Ситуацией хочет воспользоваться миланский "Интер", который попытается переманить 30-летнего фулбека.

В текущем сезоне Флоренци провёл за ПСЖ 29 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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