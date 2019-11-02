"Интер" попытается продлить контракт с трансферной целью "Барселоны"

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"Интер" попытается продлить контракт с трансферной целью "Барселоны"

Миланский "Интер" не хочет продавать нападающего Лаутаро Мартинеса, на которого всерьёз нацелилась "Барселона".

По информации Football Italia, руководство "нерадзурри" намерено продлить контракт с аргентинцем на улучшенных условиях.

Клуб надеется увеличить в новом соглашении сумму отступных или же вовсе убрать пункт о клаусуле.

Напомним, что сейчас любой желающий может выкупить Мартинеса у "Интера" за 111 миллионов евро.

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