"Интер" попытается продлить контракт с трансферной целью "Барселоны"
Миланский "Интер" не хочет продавать нападающего Лаутаро Мартинеса, на которого всерьёз нацелилась "Барселона".
По информации Football Italia, руководство "нерадзурри" намерено продлить контракт с аргентинцем на улучшенных условиях.
Клуб надеется увеличить в новом соглашении сумму отступных или же вовсе убрать пункт о клаусуле.
Напомним, что сейчас любой желающий может выкупить Мартинеса у "Интера" за 111 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5