"Интер" пошел на уступки "Барселоне"

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"Интер" пошел на уступки "Барселоне"Миланский "Интер" пошел на уступки каталонской "Барселоне" в вопросе возможного трансфера полузащитника "сине-гранатовых" Рафиньи Алькантары.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, главным препятствием на пути перехода 24-летнего хавбека в стан "нерадзурри" являлся вопрос выкупа контракта игрока по окончанию текущего сезона - итальянский клуб хотел взять футболиста в аренду с правом его возможного приобретения, тогда как лидер испанской Ла Лиги требовал включить в будущее соглашение пункт об обязательном выкупе. В последнем же своем предложении "Интер" готов принять позицию каталонского гранда при условии своего попадания на следующий сезон в Лигу Чемпионов.

Напомним, за Алькантару "Интер" может заплатить 35 миллионов евро. | soccernews.ru

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