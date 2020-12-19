"Интер" поспорит за трансферную цель "Барселоны"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в Италии.

По информации Tuttomercatoweb, на 30-летнего футболиста претендует миланский "Интер".

Ранее сообщалось, что подписать голландца также хочет "Барселона".

Следующим летом истекает контракт хавбека с "красными" и он станет свободным агентом.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 207 матчей, забил 20 голов и сделал 16 ассистов.

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