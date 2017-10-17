"Интер" постарается приобрести Мангаля в январе

"Интер" вновь интересуется французским защитником "Манчестер Сити" Эльякимом Мангаля, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен купить или арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее "Интер" уже пытался приобрести игрока минувшим летом, но тогда трансфер не состоялся.

В этом сезоне 26-летний Мангаля провел за "Манчестер Сити" 2 матча.

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