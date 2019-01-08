"Интер" поставил условие Мауро Икарди
Миланский "Интер" поставил условие капитану команды Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, клуб готов повысить зарплату аргентинского бомбардира до 7 миллионов евро за сезон, если из контракта будет исключён пункт о сумме отступных.
Напомним, что сейчас стороны ведут переговоры о продления соглашения, которое истекает в июне 2021 года.
25-летний Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 204 матча, забил 120 голов и сделал 25 ассистов.
Интерес к нападающему проявляют мадридский "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8