"Интер" поставил условие Мауро Икарди

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"Интер" поставил условие Мауро Икарди

Миланский "Интер" поставил условие капитану команды Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клуб готов повысить зарплату аргентинского бомбардира до 7 миллионов евро за сезон, если из контракта будет исключён пункт о сумме отступных.

Напомним, что сейчас стороны ведут переговоры о продления соглашения, которое истекает в июне 2021 года.

25-летний Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 204 матча, забил 120 голов и сделал 25 ассистов.

Интерес к нападающему проявляют мадридский "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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