"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине
В матче 21-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Интер" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Армандо Иццо. Благодаря этой победе "Торино" вышел на десятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков. "Интер" остался на третьей позиции, имея в активе 40 очков.
"Торино" – "Интер" - 1:0 (1:0)
Гол: Иццо, 35 - 1:0
"Торино": Сиригу, Иццо, Джиджи, Нкулу, Ансальди (Беренгер, 81), Ринкон, Лукич (Базелли, 78), де Сильвестри, Айна, Дзадза (Яго Фальке, 89), Белотти.
"Интер": Ханданович, Миранда (Наингголан, 54), Шкриньяр, Далберт, де Врей, Весино (Кандрева, 83), Брозович, Жоау Мариу (Политано, 71), Д`Амброзио, Мартинес, Икарди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Сассуоло
|21
|29
|11
|Парма
|21
|28
|12
|Торино
|20
|27
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8