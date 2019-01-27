"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине

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"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Интер" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Армандо Иццо. Благодаря этой победе "Торино" вышел на десятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков. "Интер" остался на третьей позиции, имея в активе 40 очков.

"Торино" – "Интер" - 1:0 (1:0)
Гол: Иццо, 35 - 1:0

"Торино": Сиригу, Иццо, Джиджи, Нкулу, Ансальди (Беренгер, 81), Ринкон, Лукич (Базелли, 78), де Сильвестри, Айна, Дзадза (Яго Фальке, 89), Белотти.

"Интер": Ханданович, Миранда (Наингголан, 54), Шкриньяр, Далберт, де Врей, Весино (Кандрева, 83), Брозович, Жоау Мариу (Политано, 71), Д`Амброзио, Мартинес, Икарди.

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