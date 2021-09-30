"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" официально объявил об убытках в размере 245,6 миллионов евро за сезон-2020/21. Это рекордные потери в истории итальянской Серии А.

Потери "нерадзурри" увеличились в два с лишним раза в сравнении с сезоном-2019/20, которая была завершена с убытком в 102,4 млн евро.

Из-за пандемии коронавируса и отсутствия болельщиков на стадионах доходы упали с 373,3 млн евро до 364,7 млн евро.

Казна "нерадзурри" будет пополнена в сезоне-2021/22 за счет продаж Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, но компания Suning Group, которая является владельцем клуба, продолжает искать новых инвесторов, взяв кредиты и выпустив облигации для сбора средств.

Потери в 245 млн евро являются самыми высокими в истории для клуба Серии А, побив рекордный показатель в 209,9 млн евро «Ювентуса» в сезоне-2020/21.

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