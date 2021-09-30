"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Миланский "Интер" официально объявил об убытках в размере 245,6 миллионов евро за сезон-2020/21. Это рекордные потери в истории итальянской Серии А.
Потери "нерадзурри" увеличились в два с лишним раза в сравнении с сезоном-2019/20, которая была завершена с убытком в 102,4 млн евро.
Из-за пандемии коронавируса и отсутствия болельщиков на стадионах доходы упали с 373,3 млн евро до 364,7 млн евро.
Казна "нерадзурри" будет пополнена в сезоне-2021/22 за счет продаж Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, но компания Suning Group, которая является владельцем клуба, продолжает искать новых инвесторов, взяв кредиты и выпустив облигации для сбора средств.
Потери в 245 млн евро являются самыми высокими в истории для клуба Серии А, побив рекордный показатель в 209,9 млн евро «Ювентуса» в сезоне-2020/21.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17