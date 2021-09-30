"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки

Теги интер милансерия а

"Интер" потерпел рекордные для Италии убыткиФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Миланский "Интер" официально объявил об убытках в размере 245,6 миллионов евро за сезон-2020/21. Это рекордные потери в истории итальянской Серии А.

Потери "нерадзурри" увеличились в два с лишним раза в сравнении с сезоном-2019/20, которая была завершена с убытком в 102,4 млн евро.

Из-за пандемии коронавируса и отсутствия болельщиков на стадионах доходы упали с 373,3 млн евро до 364,7 млн евро.

Казна "нерадзурри" будет пополнена в сезоне-2021/22 за счет продаж Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, но компания Suning Group, которая является владельцем клуба, продолжает искать новых инвесторов, взяв кредиты и выпустив облигации для сбора средств.

Потери в 245 млн евро являются самыми высокими в истории для клуба Серии А, побив рекордный показатель в 209,9 млн евро «Ювентуса» в сезоне-2020/21.

Также не пропустите: Голкипер "Шерифа" признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голкипер "Шерифа" признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов

Голкипер "Шерифа" признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов