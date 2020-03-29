"Интер" потерял интерес к Видалю

"Интер" больше не интересуется хавбеком "Барселоны" Артуро Видалем, передает El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в услугах чилийского игрока был заинтересован главным тренер миланцев Антонио Конте. В январе он лично общался с игроком по поводу его трансфера, однако переход так и не состоялся.

По данным источника, возобновлять интерес к полузащитнику "Интер" не будет.

В этом сезоне Видаль провел за каталонцев 34 матча, на его счету 6 голов и 3 результативные передачи.

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