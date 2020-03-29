"Интер" потерял интерес к Видалю

Теги барселонаартуро видальинтер милантрансферы

"Интер" потерял интерес к Видалю

"Интер" больше не интересуется хавбеком "Барселоны" Артуро Видалем, передает El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в услугах чилийского игрока был заинтересован главным тренер миланцев Антонио Конте. В январе он лично общался с игроком по поводу его трансфера, однако переход так и не состоялся.

По данным источника, возобновлять интерес к полузащитнику "Интер" не будет.

В этом сезоне Видаль провел за каталонцев 34 матча, на его счету 6 голов и 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" планирует устроить кадровую революцию! Испанские СМИ узнали, кого будут продавать из Каталонии после периода пандемии коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов

"Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов