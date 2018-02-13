"Интер" потерял Миранду

Защитник миланского "Интера" Жоао Миранда выбыл из строя из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, у 33-летнего бразильца выявлено повреждение бедра. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Миранда сыграл за "Интер" 21 матч, результативными действиями не отличался.

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