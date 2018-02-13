"Интер" потерял Миранду
Защитник миланского "Интера" Жоао Миранда выбыл из строя из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, у 33-летнего бразильца выявлено повреждение бедра. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.
В этом сезоне Миранда сыграл за "Интер" 21 матч, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|24
|63
|2
|Ювентус
|24
|62
|3
|Интер Милан
|24
|48
|4
|Рома
|24
|47
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|24
|41
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Торино
|24
|36
|10
|Удинезе
|24
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Болонья
|24
|27
|14
|Кальяри
|24
|25
|15
|Сассуоло
|24
|23
|16
|Кьево
|24
|22
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|24
|7