"Интер" потерял очки в матче с "Болоньей"
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Интером".
"Болонья" – "Интер" 1:1
Голы: Верди, 32 - 1:0, Икарди (пен), 77 - 1:1
"Болонья": Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Донса, Пульгар, Верди, Поли (Таидер, 72), Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонкво, 88).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Жоау Мариу (Эдер, 50), Кандрева (Брозович, 81), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Поли (20), Д`Амброзио (29), Донса (44), Петкович (77), Миранте (77), Эдер (85), Нагатомо (90). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|13
|2
|Наполи
|4
|12
|3
|Ювентус
|4
|12
|4
|Лацио
|4
|10
|5
|Милан
|4
|9
|6
|Торино
|4
|8
|7
|Сампдория
|3
|7
|8
|Рома
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Болонья
|5
|5
|12
|Аталанта
|4
|4
|13
|Кьево
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
|0