"Интер" потерял очки в матче с "Болоньей"

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"Интер" потерял очки в матче с "Болоньей"

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Болонья" сыграла вничью с "Интером".

"Болонья" – "Интер" 1:1

Голы: Верди, 32 - 1:0, Икарди (пен), 77 - 1:1

"Болонья": Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Донса, Пульгар, Верди, Поли (Таидер, 72), Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонкво, 88).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Жоау Мариу (Эдер, 50), Кандрева (Брозович, 81), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Поли (20), Д`Амброзио (29), Донса (44), Петкович (77), Миранте (77), Эдер (85), Нагатомо (90). | http://soccernews.ru

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