"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной", "Рома" разгромила СПАЛ и другие результаты 35-го тура Серии А

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"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной", "Рома" разгромила СПАЛ и другие результаты 35-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 35-го тура итальянской Серии А.

СПАЛ - "Рома" 1:6        

Голы: Калинич, 10 - 0:1, Черри, 24 - 1:1, Карлес Перес, 38 - 1:2, Коларов, 47 - 1:3, Бруно Перес, 52 - 1:4, Бруно Перес, 75 - 1:5, Дзаньоло, 90 - 1:6

СПАЛ: Летица, Фелипе, Томович, Викари, Сала (Реца, 6), Вальдифьори (Тунев, 81), Эспето (Куэльяр, 81), Дабо, Мурджа, Д'Алессандро (Ди Франческо, 58), Черри (Петанья, 58).

"Рома": Лопес, Бруно Перес, Манчини (Дзаньоло, 55), Коларов, Спинаццола (Дзаппакоста, 46), Пеллегрини (Вильяр, 56), Кристанте, Карлес Перес (Клюйверт, 78), Диавара (Четин, 55), Смоллинг, Калинич.


"Торино" - "Верона" 1:1

Голы: Борини (пен), 56 - 0:1, Дзадза, 67 - 1:1

"Торино": Сиригу, де Сильвестри (Айна, 14), Бремер, Нкулу, Ансальди, Мейте, Ринкон, Верди, Войнович (Беренгер, 66), Белотти, Дзадза.

"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Алан Эмперор, Гюнтер, Фараони, Пессина, Лазович (Димарко, 79), Верре (Эссерик, 51), Велозу, Борини (Стемпиньски, 79), Сальседо (Дзакканьи, 64).


"Сампдория" - "Дженоа" 1:2

Голы: Кришито (пен), 22 - 0:1, Габбьядини, 32 - 1:1, Лерагер, 72 - 1:2

"Сампдория": Аудеро, Йосида, Колли, Берешиньски, Ауджелло, Янкто, Линетти, Экдаль (Роналду Виейра, 32), Торсбю (Депаоли, 75), Габбьядини (Рамирес, 75), Бонаццоли (Куальярелла, 63).

"Дженоа": Перин, Ромеро (Гольданига, 64), Бираски, Кришито, Масьелло (Сапата, 83), Лерагер, Ягелло (Баррека, 79), Шене, Яго Фальке (Анкерсен, 83), Пинамонти (Фавилли, 83), Пандев.


"Интер" - "Фиорентина" 0:0

"Интер": Ханданович, де Врей (Раноккия, 23), Годин, Д`Амброзио (Бастони, 70), Янг, Кандрева (Мозес, 69), Гальярдини (Брозович, 76), Эриксен, Барелла, Санчес (Мартинес, 69), Лукаку.

"Фиорентина": Терраччано, Далберт (Лирола, 51), Миленкович, Касерес, Венути, Данкан (Геззаль, 58), Кастровилли, Рибери (Кьеза, 75), Бадель (Пульгар, 75), Пеццелья, Кутроне (Куаме, 58).


"Лечче" - "Брешия" 3:1

Голы: Лападула, 22 - 1:0, Лападула, 32 - 2:0, Дессена, 63 - 2:1, Сапонара, 70 - 3:1

"Лечче": Габриэл, Пас, Донати, Лучони, Рисполи, Тахцидис, Манкозу, Фалько (Маер, 58), Сапонара, Барак, Лападула (Шахов, 46).

"Брешия": Йоронен, Мартелла, Папетти (Матею, 83), Чансельор (Гастальделло, 46), Мангравити (Бьярнасон, 63), Змргал, Дессена, Тонали, Сабелли (Семприни, 52), Доннарумма (Айе, 46), Торрегросса.

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6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
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