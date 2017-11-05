"Интер" потерял очки в матче с "Торино"

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"Интер" потерял очки в матче с "Торино"В матче 12-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на своем поле не смог обыграть "Торино".

"Интер" - "Торино" - 1:1

Голы: Фальке, 60 - 0:1, Эдер, 79 - 1:1.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Брозович, 76), Вечино, Гальярдини (Эдер, 69), Кандрева, Борха Валеро, Перишич, Икарди.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Ансальди, Баселли, Ринкон, Оби (Аква, 73), Фальке (Ньянг, 83), Белотти, Льяич (Беренгер, 89).

Напомним, вчера "Сампдория" обыграла "Дженоа". | soccernews.ru

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