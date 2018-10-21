"Интер" потерял одного из лидеров в матче с "Миланом"



Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Италии с "Миланом" (0:0, второй тайм) и был заменен на 30-й минуте.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

В этом сезоне 30-летний Наингголан перешел за "Интер" 8 матчей и забил 2 гола.

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