"Интер" потерял одного из лидеров в матче с "Миланом"
Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Италии с "Миланом" (0:0, второй тайм) и был заменен на 30-й минуте.
В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.
В этом сезоне 30-летний Наингголан перешел за "Интер" 8 матчей и забил 2 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
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|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8