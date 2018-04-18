"Интер" потерял основного хавбека из-за травмы

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"Интер" потерял основного хавбека из-за травмы
Полузащитник "Интера" Роберто Гальярдини выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания футболист получил повреждение бедра в матче 33-го тура чемпионата Италии "Кальяри" (4:0).

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления. Есть опасения, что хавбек пропустит остаток сезона.

В этом сезоне 24-летний Гальярдини провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Икарди и Брозович помогли "Интеру" разгромить "Кальяри". | http://soccernews.ru

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