"Интер" потерял основного хавбека из-за травмы



Полузащитник "Интера" Роберто Гальярдини выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания футболист получил повреждение бедра в матче 33-го тура чемпионата Италии "Кальяри" (4:0).

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления. Есть опасения, что хавбек пропустит остаток сезона.

В этом сезоне 24-летний Гальярдини провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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