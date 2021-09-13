"Интер" потерял основного хавбека перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Стефано Сенси/Автор неизвестен
Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
У футболиста диагностировано растяжение внутренней боковой связки колена и он выбыл из строя на некоторый срок. Травму хавбек получил в матче 3-го тура Серии А с "Сампдорией" (2:2).
В нынешнем сезоне 26-летний Сенси провел за "Интер" три матча и не отметился результативными действиями.
Матч "Интер" - "Реал" состоится 15 сентября.
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