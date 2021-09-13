"Интер" потерял основного хавбека перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Стефано Сенси/Автор неизвестен

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано растяжение внутренней боковой связки колена и он выбыл из строя на некоторый срок. Травму хавбек получил в матче 3-го тура Серии А с "Сампдорией" (2:2).

В нынешнем сезоне 26-летний Сенси провел за "Интер" три матча и не отметился результативными действиями.

Матч "Интер" - "Реал" состоится 15 сентября.

Не пропустите: Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту". | http://soccernews.ru