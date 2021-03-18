"Интер" потерял основного вратаря из-за коронавируса

Теги интер милансамир хандановичданило д′амброзиокоронавирус

"Интер" потерял основного вратаря из-за коронавируса

Фото твиттер "Интера"

Миланский "Интер" за последние дни объявил о двух случаях заражения коронавирусом среди игроков команды.

Сначала COVID-19 выявили у защитника Данило Д′Амброзио, а затем у основного вратаря Самира Хандановича.

Оба футболиста изолированы у себя дома. За состоянием их здоровья следят клубные врачи.

Д′Амброзио в текущем сезоне забил 3 мяча в 19 играх, а Ханданович пропустил 39 голов в 37 матчах.

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