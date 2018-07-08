"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта

"Интер" проявляет интерес к нападающему "Дженоа" Эдди Сальседо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести 16-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сальседо провел 38 матчей в молодежной чемпионате Италии и забил 10 голов.

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