"Интер" потребует включить Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу

Миланский "Интер" может летом усилиться нападающим "Барселоны" Антуаном Гризманном.

Как сообщает Tuttosport, "нерадзурри" будут настаивать на включении француза в сделку по переходу Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

Напомним, что Гризманн только в 2019 году присоединился к "сине-гранатовым". В его активе 12 голов и 4 ассиста в 32 матчах.

Покупка Мартинеса - приоритет для "Барсы". В июле в контракте аргентинца активируется пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ. | http://soccernews.ru