"Интер" повесил ценник на Брозовича

Теги марцело брозовичинтер милан

"Интер" повесил ценник на БрозовичаМиланский "Интер" повесил ценник на своего полузащитника Марцело Брозовича, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" будут готовы расстаться с 25-летним хавбеком уже ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Брозович забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 31 матче за "Интер".

Напомним, "Интер" близок к подписанию двух первых новичков. | soccernews.ru

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