"Интер" повесил ценник на Брозовича

Миланский "Интер" повесил ценник на своего полузащитника Марцело Брозовича, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, "нерадзурри" будут готовы расстаться с 25-летним хавбеком уже ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Брозович забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 31 матче за "Интер".

Напомним, "Интер" близок к подписанию двух первых новичков. | soccernews.ru