"Интер" повторил клубный рекорд

Фото твиттер "Интера"

Миланский "Интер" выдал впечатляющую серию в чемпионате Италии в ноябре и декабре.

"Нерадзурри" выиграли последние пять матчей в Серии А, не пропустив при этом ни одного гола.

Как сообщает Opta, это третья подобная серия в истории клуба.

Ранее "Интер" всухую побеждал пять раз кряду в национальном первенстве в 1989 и 1996 годах.

Не пропустите: "Интер" - первая за 71 год команда, забившая более 100 голов в Серии А за календарный год. | http://soccernews.ru