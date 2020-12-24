"Интер" повторил клубный рекорд по числу голов за календарный год

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"Интер" повторил клубный рекорд по числу голов за календарный год

Миланский "Интер" отличился 108 раз в матчах 2020 календарного года.

Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда "нерадзурри".

Ранее "Интер" лишь два раза забивал 108 голов за календарный год - в 1961-м и 2007-м.

Напомним, что команда Антонио Конте идёт на втором месте в Серии А.

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