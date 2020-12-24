"Интер" повторил клубный рекорд по числу голов за календарный год
Миланский "Интер" отличился 108 раз в матчах 2020 календарного года.
Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда "нерадзурри".
Ранее "Интер" лишь два раза забивал 108 голов за календарный год - в 1961-м и 2007-м.
Напомним, что команда Антонио Конте идёт на втором месте в Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17