"Интер" повторил клубный рекорд по количеству очков в первых 10 турах Серии А

Теги интер милан

"Интер" повторил клубный рекорд по количеству очков в первых 10 турах Серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Сампдорию" со счетом 3:2.

Эта победа стала для миланского клуба восьмой в этом сезоне при двух ничьих.

Таким образом "Интер" набрал 26 очков и это повторение клубного рекорда. Столько же очков "нерадзурри" набрали в 10 матчах сезона-1997/98.

Не пропустите: "Интер" обыграл "Сампдорию" и вышел на первое место в таблице. | http://soccernews.ru

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