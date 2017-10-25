"Интер" повторил клубный рекорд по количеству очков в первых 10 турах Серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Сампдорию" со счетом 3:2.

Эта победа стала для миланского клуба восьмой в этом сезоне при двух ничьих.

Таким образом "Интер" набрал 26 очков и это повторение клубного рекорда. Столько же очков "нерадзурри" набрали в 10 матчах сезона-1997/98.

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