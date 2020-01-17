"Интер" повысил предложение по Эриксену

Миланский "Интер" не теряет надежд заполучить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" увеличили предложение о переходе датчанина с 10 до 18 миллионов евро.

Ранее "шпоры" требовали за своего игрока 20 миллионов. По всей видимости, в ближайшее время клубы найдут компромисс.

Сам Эриксен заключит с "Интером" контракт до лета 2024 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

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