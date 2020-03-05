"Интер" пожертвовал крупную сумму на исследование коронавируса

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"Интер" пожертвовал крупную сумму на исследование коронавируса

Миланский "Интер" решил финансово помочь борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, что в Италии от болезни уже умерли более 100 человек.

Руководство "нерадзурри" выделило на исследование коронавируса 100 тысяч евро. Эти деньги получит департамент биомедицинских и клинических наук больницы имени Сакко в Милане.

Напомним, что до 3 апреля все матчи в Италии будут проходить без зрителей.

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