"Интер" пожертвовал крупную сумму на исследование коронавируса

Миланский "Интер" решил финансово помочь борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, что в Италии от болезни уже умерли более 100 человек.

Руководство "нерадзурри" выделило на исследование коронавируса 100 тысяч евро. Эти деньги получит департамент биомедицинских и клинических наук больницы имени Сакко в Милане.

Напомним, что до 3 апреля все матчи в Италии будут проходить без зрителей.

Не пропустите: Клопп рассказал, что думает о коронавирусе. | http://soccernews.ru